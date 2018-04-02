شركة سامسونج تستعد للكشف عن هاتفى جلاكسى A6 و A6 بلس

(المستقلة) … بعد أن نجحت شركة سامسونج فى الحصول على شهادة ترخيص الواى فاى لهاتفى Galaxy A6 و A6 +وتم رصدهما فى قائمة موقع GeekBench للقياس والاختبارات، استعدادا لطرحهما فى ثلاث أسواق فقط وهم أوروبا وروسيا والشرق الأوسط، تم رصد كلا الجهازين مؤخرًا فى ملفات هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC ، مما يعنى أن سامسونج تقوم بالفعل بعملية التصديق استعدادا لطرحهما فى السوق الأمريكى.

وبحسب الشائعات الحالية، من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy A6 بمعالج Exynos 7870 ، وذاكرة وصول عشوائى “رام” بسعة 3 جيجابايت وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 8 أوريو،

على ما يبدو فإن Galaxy A6 + سيزود بمعالج Snapdragon 625 وهو خيار غير مألوف إلى حد ما بالنسبة للعملاق الكورى ، والذى نادرًا ما يطرح هواتف بمعالج كوالكوم خارج الولايات المتحدة و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى.

ولم يتم الكشف عن أى معلومات تتعلق بالسعر أو موعد طرح الهاتفين بالأسواق.