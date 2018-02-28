شركة سامسونج تتوقع تفوق مبيعات جلاكسي s9 على s8

(المستقلة) … تعتقد Samsung أن مبيعات الهاتفيين الذكيين الجديدين جلاكسى S9 و S9 بلس ستتفوق عن جلاكسى S8 و S8 بلس على مدار العام، بسبب إطلاق الهواتف الذكية الجديدة فى وقت مبكر من 2018.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، على الرغم من انتشار الشائعات التى اقترحت أن شركة سامسونج قد تقوم بزيادة أسعار الهواتف الذكية الجديدة جلاكسى S9 و S9 بلس، ومع ذلك لم تتغير الأسعار عن هواتف العام الماضى.

وصرح DJ Koh رئيس قطاع الهواتف الذكية فى سامسونج أنهم يخططون لإطلاق استراتيجيات تسويق مختلفة لتعزيز الطلب، مما سيؤدى إلى مبيعات أفضل.

ورغم أن هواتف سامسونج الجديدة جلاكسى s9 و s9 بلس لا تجلب أى ابتكارات جديدة إلى السوق، ولكنها تتضمن الكثير من المزايا والتحسينات الجديدة.

من الجدير بالذكر إطلاق الهاتفين الجديدين جلاكسى S9 و S9 بلس للحجز المسبق فى الولايات المتحدة وفى جميع أنحاء أوروبا، لكنهما لن يصلا حتى 16 مارس القادم.