شركة زين العراق تساهم بشراء أجهزة طبية لمكافحة كورونا بقيمة 750 مليون دينار

( المستقلة )… أعلنت شركة زين العراق احدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات في الشرقالأوسط وإفريقيا عن مساهمتها في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الشركة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين ان “زين العراق ستساهم بشراء أجهزة ومعدات طبية تم تحديداحتياجها بشكل فوري من قبل المعنيين وبقيمة كلية تصل الى 750 مليون دينار“.

فيما أعرب الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد عن تمنياته بالصحة والسلامة لجميع العراقيين، مبيننا انه ” بالنظر للظرف الراهن الطارىء والحرج وانطلاقا من مسؤولية زين العراق المجتمعية كان لابد لشركتنا المساهمة في جهود مكافحة انتشار هذا الفايروس“.

وأكد الزاهد “يجب علينا جميعا كعراقيين الوقوف كصف واحد لمجابهة هذا الوباء“.

فيما قدم الزاهد شكره “للكوادر الطبية وهم على الخطوط الامامية لمحاربة هذا الوباء والشكر موصول الى شركائنا في هيئة الاعلام والاتصالات لجهودهموتجاوبهم واشرافهم المباشر لكل مبادراتنا وتنسيق هذا التبرع للجهات الطبية وفي نفس الوقت أشكر جميع موظفي زينالعراق لالتزامهم وتفانيهم لتقديم افضل الخدمات لمشتركينا“.

وتابع بيان الشركة ان التبرع بالمبلغ الذي سيتم ايداعه في حساب التبرعات والذي انشأه البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات سيكون دعما لجهود خلية الازمة في مواجهة فايروس كورونا“.

واوضحت الشركة ان “المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة ومعدات للقطاع الصحي كأجهزة التنفس الاصطناعي، مستلزماتتعقيم، مستلزمات وقاية للكوادر الطبية والمرضى وغيرها من المعدات التي يحتاجها القطاع الطبي“.

الجدير بالذكر أن زين العراق شكلت خلية ازمة منذ بداية الاعلان عن الوباء واستنفرت جميع كوادرها والتي تعمل علىمدار الساعة وبكل السبل وتتحدى جميع الظروف لضمان استمرار افضل خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين، حيثقامت الشركة بسلسلة اجراءات على مستوى الخدمات والعروض في الفترة القصيرة الماضية لخدمة المشتركين منهاتمديد فترة صلاحية الرصيد مجانا ولمدة 14 يوما و امكانية الاتصال بدون رصيد لحين التعبئة بوقت لاحق وفي نفسالوقت امكانية الاتصال بفرق الدعم الفني لقطاع الاعمال وخدمات المشتركين على مدار الساعة وكافة ايام الاسبوع علىمراكز الاتصال و منصات وقنوات التواصل الاجتماعي و تقديم تطبيقات واشتراكات مجانية خلال فترات حضر التجوال.( النهاية)