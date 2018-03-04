شركة ديل تكشف عن 4 أجهزة لاب توب جديدة بمعالجات من AMD

(المستقلة) … أطلقت شركة “ديل” أربع أجهزة لاب توب حديثة من طراز Inspiron 17 5000، وكل منها يأتى بدعم من معالجات AMD الجديدة Ryzen 5 و3، بالإضافة إلى Vega graphics، وتعد هذه هى أول أجهزة لاب توب من ديل تأتى مع AMD Ryzen 5 2500U وجرافيك Vega 8، وRyzen 3 2200U وجرافيك 3Vega ، حيث يوجد نسختين لكل معالج.

ديل

أجهزة لاب توب ديل الجديدة

أجهزة لاب توب ديل الأربعة الجديدة تأتى مع شاشة عالية الوضوح كبيرة الحجم بقياس 17.3 بوصة وبدقة 1920× 1080 بكسل، وتدعم كلا منها DVD optical drive، بالإضافة إلى أربع منافذ مختلفة، كما أن الأجهزة التى يدعمها Ryzen 3 تأتى مع 8GB رام DDR4-2400، أما نسخRyzen 5 تأتى مع 16GB رام DDR4-2400.

لاب توب ديل

سعر أجهزة لاب توب ديل الجديدة

ووفقا لما جاء على موقع tomshardware الأمريكى، من المقرر أن تكون أجهزة لاب توب الجديدةInspiron 17 5000 التى تأتى بدعم من معالجات Ryzen 5 و 3من AMD متاحة للبيع بداية من اليوم عبر موقع الشركة الرسمى على الإنترنت بسعر يبدأ من 679 دولارا.