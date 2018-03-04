شركة ديل تكشف عن 4 أجهزة لاب توب جديدة بمعالجات من AMD

(المستقلة) … أطلقت شركة “ديل” أربع أجهزة لاب توب حديثة من طراز Inspiron 17 5000، وكل منها يأتى بدعم من معالجات AMD الجديدة Ryzen 5 و3، بالإضافة إلى Vega graphics، وتعد هذه هى أول أجهزة لاب توب من ديل تأتى مع AMD Ryzen 5 2500U وجرافيك Vega 8، وRyzen 3 2200U وجرافيك 3Vega ، حيث يوجد نسختين لكل معالج.
أجهزة لاب توب ديل الجديدة
أجهزة لاب توب ديل الأربعة الجديدة تأتى مع شاشة عالية الوضوح كبيرة الحجم بقياس 17.3 بوصة وبدقة 1920× 1080 بكسل، وتدعم كلا منها DVD optical drive، بالإضافة إلى أربع منافذ مختلفة، كما أن الأجهزة التى يدعمها Ryzen 3 تأتى مع 8GB رام DDR4-2400، أما نسخRyzen 5 تأتى مع 16GB رام DDR4-2400.
سعر أجهزة لاب توب ديل الجديدة
ووفقا لما جاء على موقع tomshardware الأمريكى، من المقرر أن تكون أجهزة لاب توب الجديدةInspiron 17 5000 التى تأتى بدعم من معالجات Ryzen 5 و 3من AMD متاحة للبيع بداية من اليوم عبر موقع الشركة الرسمى على الإنترنت بسعر يبدأ من 679 دولارا.