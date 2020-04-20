شركة دل مونتي للمنتجات الطازجة تطلق متجرها الالكتروني

(المستقلة).. اعلنتّ شركة “دل مونتي” للمنتجات الطازجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اطلاق متجرها الالكتروني المتطور والحديث، الذي أبصر النور في 19 نيسان/أبريل 2020 في الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم طرحه قريباً في عدد من البلدان الأخرى.

سيساهم المتجر الجديد بتزويد المستهلكين بإمكانية الوصول بشكل أسهل من أي وقت مضى إلى المجموعة المتنوعة والواسعة من منتجات “دل مونتي” الطازجة والصحّية. كما أن إمكانية التوصيل في اليوم نفسه متاحة للطلبات التي توضع قبل الساعة 12 ظهراً.

وتعليقاً على عملية الإطلاق، قالت رشا الأعور، مديرة التسويق الاقليمي لدى شركة “دل مونتي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تماشياً مع استراتيجيتها، المتمثّلة في تلبية احتياجات المستهلكين، تسعى ’دل مونتي‘ إلى مواصلة النمو، من خلال توفير الخدمات التي تعكس في الوقت عينه التطورات التكنولوجية والتغيير في سلوك المستهلكين.” وأضافت: “اليوم أكثر من أي وقت مضى، وفي هذه الظروف الحرجة، يلجأ عملاؤنا ومستهلكونا الى التجارة الالكترونية لتلبية احتياجاتهم خلال ملازمتهم المنزل. نريدهم أن يعرفوا أننا نقدّر ولاءهم، بالتالي، فإن تزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها يحتل مركز الصدارة في قائمة أولوياتنا.”

سيساهم المتجر الجديد، بالسماح لشركة “دل مونتي” بالتواصل المباشر مع المستهلكين، ويعكس اطلاق هذا المتجر التزام “دل مونتي” وسعيها لتزويد المستهلكين بالخيارات المناسبة والصحية ومجموعة واسعة من الوجبات الخفيفة الطازجة والمأكولات عالية الجودة التي تمتثل لأعلى المعايير العالمية في مجال سلامة الأغذية، بفضل ممارسات النظافة التي تعتمدها الشركة في جميع مرافقها.

وتابعت السيدة الأعور: “تمّ تصميم الوصفات المدرجة على موقعنا الالكتروني بشكل يسمح بتحقيق استفادة قصوى من مجموعتنا الواسعة من المنتجات، إلى جانب إبقاء المستهلكين على اطلاع على جوهر الشركة وعروضاتها ومنتجاتها الجديدة، كما والتفاعل مع ’دل مومنتي‘ عبر المنصة الرقمية.”

يعدّ قطاع الأغذية والمشروبات الجزء الأسرع نمواً في قطاع التجارة الإلكترونية. وقد دفع ذلك بالمزيد والمزيد من المصنّعين إلى تقديم الابتكارات والمعلومات إلى المستهلكين الذين يسعون باستمرار للحصول على طعام صحي ومغذي وآمن، ويتوقعون أن تكون المأكولات التي يشترونها ويستهلكونها آمنة وعالية الجودة.

المصدر: “ايتوس واير”