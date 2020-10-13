شركة دايو الكورية تختار مديراً جديد بديلاً عن مديرها الذي وجد مشنوقا

شركة دايو الكورية تختار مديراً جديد بديلاً عن مديرها الذي وجد مشنوقا

المستقلة / – قدمت شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، مديراً جديداً لها خلفا للراحل الذي تجري التحقيقات للكشف عن سبب موته في حادث سجل الجمعة الماضية.

وذكرت الشركة العامة لموانئ العراق في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء , ” ان شركة الموانئ عقدت اجتماعاً برئاسة مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي مع الملاك الفني لشركة دايو الكورية المنفذة لأعمال ميناء الفاو الكبير .

و واوضح الفرطوسي ان شركة دايو قدمت مديراً فنياً بديلاً عن مديرها السابق الذي وجد مشنوقا في مقر اقامته بالشركة الكورية .

من جانبه اكد مدير المشروع الجديد في الاجتماع استمرار الشركة في تنفيذ هذا المشروع و المضي قدماً في التعاقد على المشاريع المتفق عليها مع وزارة النقل .

وكان قد عثر على مدير شركة دايو الكورية مشنوقا في سلك بمقر الشركة الجمعة الماضية ومازالت التحقيقات جارية للكشف عن سبب الحادث .