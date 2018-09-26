شركة جوجل تقرر وقف حظر إعلانات البيتكوين والعملات الإلكترونية

(المستقلة) … قررت شركة جوجل وقف حظرها الشامل للإعلانات ذات الصلة بالعملات الإلكترونية، وتخطط للسماح بتبادلات التشفير المنظمة لشراء الإعلانات فى الولايات المتحدة واليابان، وستبدأ السياسة الجديدة فى أكتوبر.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فرضت جوجل قيود على العملات الالكترونية فى مارس وقامت بتطبيقها فى يونيو الماضى، إذ كانت تهدف إلى حماية المستهلكين.

فى حين أن الطفرة فى العملات المشفرة أنتجت الإثارة والثروة على السواء، فقد ولدت أيضا الاحتيال، لذا قررت كلا من Google و Facebook و Twitter و Snapchat اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإعلانات ذات الصلة بالتشفير لإيقاف الجهات الفاعلة السيئة، على الرغم من أن النهج المتشدد الأولى لم يمنع حتى الشركات الشرعية من شراء الإعلانات.

وقال سكوت سبنسر: “ليس لدينا كرة بلورية لنعرف إلى أين سيذهب المستقبل مع حالات التشفير، ولكننا رأينا ما يكفى من ضرر المستهلك أو احتمال حدوث ضرر للمستهلك، وهو مجال نرغب فى التعامل معه بحذر شديد”.