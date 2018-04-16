شركة جوجل تطلق موقع يتيح للمستخدمين التحدث إلى الكتب

(المستقلة) … أطلق قسم الأبحاث بشركة جوجل مواقع إلكترونية ذات أنشطة مثيرة تُظهر قدرة الذكاء الاصطناعى على فهم كيفية تحدث البشر، إذ يُطلق على واحد منها اسم “Talk to Books” ، إذ يمكنك استخدام هذا الموقع للتحدث إلى الكتب إلى حدٍ ما، فكل ما عليك هو كتابة عبارة أو سؤال، ليقدم لك جمل كاملة فى الكتب مرتبطة بما كتبته.

وقال كلا من “راى كورزويل” مدير الأبحاث البارز فى جوجل و “راشيل بيرنشتاين” مدير الإنتاج أن النظام لا يعتمد على مطابقة الكلمات الرئيسية، إذ قاموا بتدريب الذكاء الاصطناعى من خلال تغذيته بمليار جملة تشبه المحادثات، حتى يتمكن من التعرف على كيفية الاستجابة بشكل جيد.

أما الموقع الإلكترونى الثانى لشركة جوجل للأبحاث، والذى يحمل اسم Semantris ، فيوفر ألعاب مرتبطة بالكلمات، بما فى ذلك تجربة كسر الكتل التى تشبه لعبة Tetris.