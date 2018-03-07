شركة جوجل تضيف مزايا جديدة لتسهيل البحث على نظام ios

(المستقلة) … أعلنت شركة جوجل أن البحث على نظام التشغيل IOS سوف يصبح أفضل مع إضافة عدد قليل من الميزات الجديدة، إذ يأتى الإعلان بعد أقل من أسبوع من تأكيد جوجل على إدخال تغييرات مهمة على تطبيق البحث، لتوفير مزيد من النتائج المتعمقة للاستعلامات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” phonearena”.

ويعد التغيير الأكثر أهمية للمستخدمين هو إضافة لتطبيق iMessages ، والتى تهدف إلى مساعدة المستخدمين على البحث وتبادل صور GIF، فضلا عن الصور وأشرطة الفيديو حتى عند إرسال الرسائل للأصدقاء.

ومع مساعدة الرموز مثل ” Food” و ” Nearby “، سيتمكن مستخدمو IOS على مشاركة المواقع المفضلة لديهم، أو إجراء بحث ومشاركته مباشرة فى المحادثات.

وأضافت جوجل تحسين مهم آخر وهو القدرة على اكتشاف واستكشاف أى صفحة ويب فى سفارى، مثلا عند مشاركة صفحة ويب مع جوجل سيعرض لك التطبيق اقتراحات تتعلق بالمحتوى ذو صلة، مما سيتيح للمستخدم معرفة المزيد حول الموضوع.

كما أن التحديث الأخير يجلب السحب والإفلات للبحث أو الحفظ أو المشاركة على أجهزة iPad، حيث ستتمكن من تنفيذ جميع هذه الإجراءات باستخدام النصوص والصور والروابط من وإلى تطبيق جوجل ، ومن المقرر أن يصل التحديث الجديد للتطبيق عالميا قريبا.