شركة جوجل تضيف اللغتين الصينية والكورية إلى تطبيق Gboard

(المستقلة) … أعلنت جوجل عن تحديث تطبيق لوحة المفاتيح Gboard وإضافة اللغة الصينية التقليدية والمبسطة والكورية، بالإضافة إلى عشرين لغة أخرى، وعلى ما يبدو كانت هاتان اللغتان هما الأكثر طلبا من المستخدمين لإضافتهما إلى تطبيق لوحة المفاتيح مؤخرا.

وأكدت جوجل أن تطبيق Gboard لأجهزة أندرويد يدعم أكثر من 300 لغة، ويغطى 74٪ من سكان العالم وهو إنجاز مثير للإعجاب لتطبيق لوحة المفاتيح، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “phonearena“.

بالإضافة إلى ذلك ذكرت جوجل أنها تركز بنفس القدر على التأكد من إضافة لغات أقل شهرة، مثل Manxو Maori، بتطبيق لوحة المفاتيح وليس فقط الصينية والكورية.

وأوضحت جوجل أنها تركز على إضافة جميع اللغات الغريبة التى تتواجد حول العالم ليتمكن الجميع من استخدام تطبيق Gboard.