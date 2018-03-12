شركة جوجل تجرى تعديلا على شريط البحث الخاص بها عبر الهواتف الذكية

(المستقلة) … استنادًا إلى لقطات الشاشة “سكرين شوت” التى حصل عليها موقع “phonearena” الهندى، يبدو أنGoogle تختبر شريط بحث جديد لموقعها على الهواتف الذكية، والذى سيتضمن العديد من الاختلافات التى يمكن ملاحظتها من خلال المقارنة بين المظهر الحالى لشريط البحث، والشكل الجديد.

وتعد أولى هذه الاختلافات هى إضافة حرف الـ “G” على يسار شريط البحث الجديد المستدير فى آخر تحديث للتطبيق، كما لم يعد هنالك رمز البحث داخل المربع الأزرق كما كان، كما أن العناوين الموجودة أسفل شريط البحث مثل الصور والفيديو والأخبار والخرائط والكتب لم تعد ظاهرة، وتم استبدالها بأيقونات مختلفة.