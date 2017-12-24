شركة “جوجل” تتيح لمستخدميها 4 أشهر من الموسيقي المجانية بخدمة Play Music  

(المستقلة) … من وقت لآخر، تجذب شركة جوجل المزيد من العملاء إلى استخدام خدمة بث الموسيقىGoogle Play Music من خلال تقديم تجارب مجانية، حيث كشفت شركة جوجل مؤخرًا عن عرض جديد للعملاء الجدد حيث توفر لهم 4 أشهر من خدمة بث الموسيقى بشكل مجانى بالكامل، ضمن برنامج 12 Days of Play الترويجى.

ووفقًا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن هذا العرض ليس متاحًا لكل المستخدمين، وليس من الواضح ما الذى يؤهل المستخدمين للحصول عليه حتى الآن، فيما يدعى بعض مشتركى Google Play Music أنهم تمكنوا من التسجيل فى نسخة تجريبية والحصول على خدمة بث الموسيقى المجانية لمدة أربعة أشهر على الرغم من أنهم ليسوا عملاء جدد.

وحتى الآن لا يظهر العرض للكثير من المستخدمين، والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان يمكن للمستخدم الاستفادة من عرض الـ4 أشهر مجانًا هو زيارة صفحة الترويج، فإذا لم يظهر العرض أمام المستخدم فهذا يعنى أنه ليس متاحًا له.