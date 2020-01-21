شركة جارمين تقدم ساعة Tactix Delta بمميزات جديدة

شركة جارمين المتخصصة في الساعات الرقمية الحديثة والساعات المزودة بأنظمة حديثة تُطلق ساعة Tactix Delta هذه الساعة الرقمية التي تتميز بالعديد من المميزات والتي تساعد الأنشطة في التتبع وتساعد على تتبع الأشخاص والتواصل والتحكم في التواصل وتعطيل الموقع على الخريطة أو تفعيله ومميزات أخرى عديدة.

أهم مميزات ساعة Tactix Delta:

تتميز هذه الساعة بالعديد من المميزات ومن أهمها:

تحديد المواقع GPS

ساعة مقاومة للكسر.

سعرها أقل من 1000$

ميزة تحديد الموقع مع إمكانية التخفي من أجل الحفاظ على السرية.

محو التخزين والذاكرة من الموقع بهدف عدم استخدام أى شخص للمعلومات.

تحميل الموسيقى بعدد كبير من سعة التخزين.

الإستخدام لجميع المميزات في جميع الأحوال المناخية والطقس والارتفاعات الجوية و الضغط الهوائي.

شكل ساعة Tactix Delta من جارمين:

هذه الساعة تتميز بأنها لها حافة ماسية وشاشة دائرية وشكل حديث مما يجعلها أحدث شكلا من ساعات جارمين، هذه الساعة مصممة خصيصًا بشكل يتناسب مع المميزات التي تقدمها و بسعر 900$ وبهذا تعتبر هذه الساعة هي أحدث إصدار من ساعات جارمين المطورة.

يمكن إستخدام ساعة Tactix Delta من جارمين في العديد من الأشياء التي تمكن الأشخاص والجهات في تحديد الموقع في أي مكان و أى ظرف والحفاظ على خصوصية الأفراد والجهات وعدم إمكانية شخص آخر إستخدام الساعة أو معرفة الموقع الجغرافي للأشخاص وتحديد الخواص، ساعة Tactix Deltaتتحمل الجهد الزائد وتتميز ببطارية لها عمر طويل يتعدى الشهر مما يمكنها العمل دون شحن لفترة طويلة .