شركة بيبسي تتجه إلى رفع استثماراتها في السعودية إلى 17.4 مليار ريال

المستقلة…تستهدف شركة بيبسيكو العالمية إلى رفع استثماراتها في السعودية بحدود 6 مليارات ريال، ليصل حجمها إلى 17.4 مليار ريال، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة لتقفز بنحو 52%.

وقال برامون لاغوارتا، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي: نحن على يقين بأن رؤية الشركة المتمثلة في “الفوز الهادف” ستستمر فيكونها أحد المقومات الرئيسية الداعمة لنجاح الشركة في السوق السعودي، إضافة إلى دعمها لأهداف رؤية المملكة 2030.

وبين الرئيس التنفيذي لـ بيبسيكو” أن جذب شركات القطاع الخاص يعد عاملاً مهماً لاستمرار النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك على هامش لقائه

بالمهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار اليوم، وفقاً لما نقلته “الاقتصادية”.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قد شهد نمواً في الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة 10%، مقارنة بـ 2018، وتشهد المملكة مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي جعلتها تحتل المرتبة الأولى في العالم بوصفها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً، وفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.