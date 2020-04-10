شركة بصرية تتبرع باقنعة بلاستيكية للمؤسسات الصحية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. تبرعت شركة محلية متخصصة بصناعة الانابيب البلاستيكية في محافظة البصرة ، بمئات الاقنعة البلاستيكية كهدية الى المؤسسات الصحية في كربلاء للوقاية من فايروس كورونا .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “مدير شركة جداول الفرات هادي العطبي من محافظة البصرة والمتخصصة بصناعة الانابيب البلاستكية تبرع بمئات الاقنعة البلاستيكية الى الكوادر الطبية في كربلاء كهدية “.

وأضاف إن “حصة كربلاء هي الاكبر من بين المحافظات الوسطى والجنوبية “.