شركة اور في ذي قار تصنع جهاز تنفس اصطناعي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة اور العامة في ذي قار ، الاثنين ، عن تمكنها من صناعة جهاز تنفس اصطناعي لدعم القطاع الصحي في المحافظة .

وقال بيان اوردته الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريق هندسي فني شكل بتوجيه من مدير عام الشركة حيدر سهر الحسيناوي ، لتصنيع جهاز تنفس اصطناعي لدعم المؤسسات الصحية في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا “.

واشار الى ان ” عملية تصنيع الجهاز استغرقت ستة ايام وبتكاليف زهيدة ، وفق المواصفات العلمية والفنية المطلوبة “.

ولفت البيان الى ان ” شركة اور العامة وجهت كتابا الى دائرة صحة ذي قار تعرض فيه المساعدة في تاهيل وتصليح الاجهزة الطبية على اختلاف انواعها ، اضافة الى تصميم وتصنيع اجهزة وحسب حاجة الدائرة “.