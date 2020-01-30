شركة امريكية تطلق اسم (تك تك) على انتاجها الجديد

(المستقلة).. أطلقت شركة بولار بير كيتشن الأميركية أحدث نكهاتها من العصير هذا الأسبوع ، وأطلقت عليها “TUK-TUK”.

ويشير الاسم، الذي اختارته الشركة، إلى الدراجات ذات العجلات الثلاث التي تنتشر في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، وساندت المتظاهرين، عبر نقل المصابين منهم إلى المستشفيات القريبة.

وأصبح TUK-TUKs رمزًا مشهورًا للحركة الاحتجاجية السلمية في العراق منذ إنشائها في تشرين الاول/أكتوبر 2019، ويواجهون الرصاص لإنقاذ المحتجين المصابين.