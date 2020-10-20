شركة النقل البري تنقل اكثر من مليون طن من البضائع خلال 3 اشهر

المستقلة/- تجاوز مجموع ما نقلته الشركة العامة للنقل البري خلال الاشهر الثلاثة الماضية، مليون طن من البضائع والسلع والمعدات الكهربائية والاسمدة من محافظة البصرة باتجاه المحافظات الوسطى والشمالية.

افاد بذلك مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل مرتضى كريم الشحماني بتصريح لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا أن اسطول الشركة أتم عمليات النقل المذكورة، لضمان تنفيذ العقود المبرمة معها لاسيما نقل مفردات البطاقة التموينية، اضافة الى عدد من النقلات الداخلية التي انجزت خلال اشهر: تموز وآب وأيلول.

وأضاف: أن الحمولات توزعت بواقع: 73 الف طن من الاسمدة نقلت من معمل خور الزبير في البصرة الى المحافظات الوسطى والشمالية، و738 الف طن من مادة الطحين، اضافة الى خمسة الاف طن من محصول الذرة, علاوة على 13 الف طن من المعدات لصالح وزارة الكهرباء، وكذلك ثمانية الاف طن من نقلات الشحن الجوي لصالح عدد من الوزارات والشركات، اما المشتقات النفطية لصالح وزارة النفط، فبلغت اكثر من 513 الف طن.