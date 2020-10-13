شركة الملاحة الجوية : اكثر من 7500 طائرة عابرة للأجواء العراقية

المستقلة / – كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل ، أن عدد الطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال شهر أيلول الماضي.

وقال المدير العام للشركة علي محسن هاشم في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء، إن “معدل الطائرات العابرة للأجواء العراقية (6/263 طائرة خلال أيلول، بينما بلغ معدل الطائرات القادمة والمغادرة (1،315) طائرة”.

وأضاف هاشم، أن “الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات آمنة والالتزام بإجراءات السلامة الجوية، مما يجعل الأجواء العراقية مكتظة بالطائرات”.