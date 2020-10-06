شركة المغنية الأمريكية “ريهانا” تقدم اعتذاراً رسمياً للمسلمين.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت المغنية الأمريكية ريهانا ، خلالى الساعات الماضية ، إلى موجه من الغضب من قبل المسلمين حول العالم ،كما تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي ،

بعد استخدامها مقطعا من أغنية للمطرب الإنجليزى الشهير مايكل بوبليه ، والتى صدرت منذ سنوات، وتحمل كلمات من الحديث النبوي شريف، الذي يتحدث عن قيام الساعة وقتل الرجل لجاره وأخاه وأباه، وذلك أثناء مشاركتها في عرض أزياء للترويج لخط ملابس جديد من إنتاج شركتها الخاصة.

الأمر الذي اعتبره الكثيرون ، فى تعمد للإساءة إلى المسلمين والإسلام، وخاصة حينما ظهرت وهى تتمايل مع عارضات الأزياء تفاعلًا مع الأغنية ، وندد البعض بالإعلان الترويجي لعرض الأزياء الذي ضم عددا كبيرا من عارضي الأزياء على رأسهم الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، كذلك ووديمي مور وكارا ديلفين، وعارضة الأزياء إرينا شايك.

من جانبهط حرص الحساب الشخصي للبراند Savage x Fenty الذي تمتلكه ريهانا، على تقديم اعتذار رسمي للمسلمين ، وذلك عبر موقع انستغرام ، جاء فيه :” نعتذر حقاً عن الأغنية التي ظهرت في العرض، لا يجب أن نستخدمها، ويتم استبدال الموسيقى والأغنية بموسيقى أخرى لتعديل العرض وطرحه من جديد، لدينا أقصى درجات الاحترام والحب للعالم الإسلامى”.

وأضاف :” ترتكز علامتنا التجارية على احترام الجميع والواقعة هي خطأ مؤسف من جانب الشركة وفي المستقبل سنكون متنبهين منعًا لتكرار مثل تلك التجاوزات والاعتداءات”.