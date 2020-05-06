شركة المانيا تفتتح اول فندق في العالم ضد كورونا

(المستقلة)..أعلنت شركة متخصصة أن العاصمة الألمانية برلين عن موعد افتتاح أول فندق ضد فيروس كورونا، في شهر حزيران/ يونيو المقبل بتكلفة تقدر بـ 24 مليون يورو.

الفندق يقع في شارع هيرمان شتراسه، والذي سيطلق عليه اسم أروناوت، وقد حاز الفندق على اقبالاً كبيراً، للحجز فيه رغم ارتفاع الأسعار مرة ونصف عن الفنادق الأخرى في نفس الوقت من العام.

من أبرز خصائص الفندق المضاد لفيروس كورونا، أنه مجهز ببوابات أمن خلف الأبواب الزجاجية المنتشرة به، وعندما تفتح هذه الأبواب يتم رش معقمات بصورة آلية على النزلاء، كما تنتشر بالفندق أجهزة آلية لتعقيم الأحذية، ووضع غطاء معقم عليها، إضافة لأجهزة مخصصة لقياس درجة حرارة الجسد تشبه الأجهزة في المطارات للكشف عن احتمالية أى إصابات لأي زائر بالفندق.

وصرحت كلاوديا سوندر من الشركة الاستثمارية المصممة للمشروع، أن الهدف من الفندق منح النزلاء مكاناً آمناً لا خوف فيه مطلقاً من الإصابة بعدوى كورونا، وأن الفندق كان مخططاً له من قبل ظهور كورونا، ولكن تغيرت فكرته لتناسب العصر لأن الفيروس يعلمنا ضرورة أن نغير حياتنا وشكل الفنادق والسياحة في الفترة المقبلة بصورة كاملة.

وقالت كلاوديا: إن كورونا بمثابة تحدٍّ ويجب أن تتغير صناعة السياحة والفندقة بأكملها لتناسبه، وفي نفس الوقت توفير الأمان الكامل للنزلاء.

وأشارت إلى أن هناك 4 فنادق أخرى سيتم تخطيطها لمدن ألمانية مختلفة على نفس النمط لمواجهة كورونا، وعن سعر الليلة الواحدة قالت سوندر: إنه من المخطط أن تكون 145 يورو.