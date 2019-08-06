شركة الزجاج والحراريات تعلن عن فرصها الاستثمارية لتأهيل وتشغيل معاملها

(المستقلة)..اعلنت الشركة العامة للزجاج والحراريات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن وجود فرص استثمارية على اساس المشاركة في الادارة والانتاج لتأهيل وتشغيل معاملها في محافظات الانبار وبغداد.

وقال مدير عام الشركة يوسف محمود محمد ان الشركة اعلنت عن الفرص الاستثمارية المتاحة لديها لتأهيل وتشغيل المعامل التابعة لها في محافظة الانبار وتشمل تجهيز وتشغيل معمل انتاج الالواح الزجاجية بطريقة الزجاج المسطح بطاقة (700) طن/يوم وتأهيل وتشغيل معمل انتاج القناني والجرار بطاقة (175) طن/يوم وتأهيل وتشغيل معمل الالواح الزجاجية بطاقة (120) طن/يوم وتأهيل وتشغيل معمل القناني الطبية بطاقة (95) طن/يوم وتأهيل وتشغيل معمل انتاج كاشي الجدران السيراميكي ومعمل انتاج كاشي الارضيات السيراميكي ومعمل انتاج الادوات الصحية السيراميكي.

واشار الى أن هناك فرصة استثمارية لتأهيل وتشغيل معمل انتاج المواد الحرارية التابع لها في محافظة بغداد.

واكد المدير العام سعي شركته للمشاركة مع الشركات الرصينة المتخصصة في الادارة والانتاج وتشغيل وزيادة الطاقات الانتاجية للحاجة الماسة لانتاج المعامل المذكورة في تلبية احتياجات السوق العراقية.

ودعا الشركات الراغبة بالاستثمار والمشاركة للاستفادة من هذه الفرص لجدواها الاقتصادية ولماتحققه للمستثمر من مزايا لتوفر المواد الاساسية الداخلة في الانتاج وباسعار مناسبة.