شركة أوبو تستعد للكشف عن هاتفها F7 يوم 26 مارس

(المستقلة) … أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد F5 والذى يأتى ضمن فئة “F” خلال نوفمبر الماضى، حيث يعتبر أحد الهواتف الراقية التى تركز على مواصفات الكاميرا، إلا أن أحدث تقارير أشارت إلى أن الشركة تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من الهاتف والتى ستحمل اسم OPPO F7 فى 26 مارس الجارى.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فقد تخطت شركة أوبو إصدار F6 وأطلقت F7 بشكل مباشر، كما أنها نشرت صورة دعائية للهاتف تظهر شاشة كاملة مع شق فى الأعلى وحواف صغيرة، والذى يشبه إلى حد كبير هاتف OPPO R15 الذى سيجرى إطلاقه فى الصين فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وحتى الآن لم تكشف الشركة عن أى مواصفات رسمية للهاتف، ولكن بعض التقارير أشارت مؤخرا إلى أن الهاتف سيمتلك شاشة 6.2 بوصة، بنسبة عرض لارتفاع 9:19، وشاشة تغطى حوالى 89.09% من حجم الشاشة، فما ينتظر ان يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بقوة 25 ميجا بيكسل، مع مميزات الذكاء الاصطناعى، مثل وضع الفلاتر على الصور بشكل تلقائى، وملصقات الواقع المعزز وغيرها من المميزات الأخرى.