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شركة أبل توقف دعم متجر iTunes Store على العديد من أجهزة ويندوز

27/02/2018

(المستقلة) … أعلنت شركة أبل عن وقف دعم متجر iTunes Store على عدد من أنظمة ويندوز وهى  Windows XP و Windows Vista والجيل الأول من تليفزيونات أبل بداية من 25 مايو.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” engadget “، سيعمل متجر iTunes بشكل عادى بعد التاريخ المحدد، ولكن لن يتمكن المستخدمون من شراء أو تحميل تطبيقات جديدة، كما لن يحصل على أى تحديثات.

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ورغم ان أبل لم تعلن من قبل عن وقف دعم التطبيق، إلا أن برنامج iTunes 12 كان لا يتوافق سوى مع نظام ويندوز 7 والجيل الأول لتلفزيون أبل، لكن تعد هذه الخطوة الجديدة دليل أن أبل تريد التخلص من الأجهزة القديمة وتشجيع المستخدمين على التحديث والترقية للاجهزة الأحدث.

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