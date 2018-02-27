شركة أبل توقف دعم متجر iTunes Store على العديد من أجهزة ويندوز

(المستقلة) … أعلنت شركة أبل عن وقف دعم متجر iTunes Store على عدد من أنظمة ويندوز وهى Windows XP و Windows Vista والجيل الأول من تليفزيونات أبل بداية من 25 مايو.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” engadget “، سيعمل متجر iTunes بشكل عادى بعد التاريخ المحدد، ولكن لن يتمكن المستخدمون من شراء أو تحميل تطبيقات جديدة، كما لن يحصل على أى تحديثات.

ورغم ان أبل لم تعلن من قبل عن وقف دعم التطبيق، إلا أن برنامج iTunes 12 كان لا يتوافق سوى مع نظام ويندوز 7 والجيل الأول لتلفزيون أبل، لكن تعد هذه الخطوة الجديدة دليل أن أبل تريد التخلص من الأجهزة القديمة وتشجيع المستخدمين على التحديث والترقية للاجهزة الأحدث.