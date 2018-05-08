شركة أبل تطلق هاتف أيفون بـ3 كاميرات خلفية العام المقبل 2019

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن شركة أبل تستعد لطرح إصدار من هواتف أيفون سيأتى بثلاث كاميرات فى الخلف، والذى من المنتظر أن يصل فى النصف الثانى من العام المقبل 2019، وفقا لتقرير من صحيفة تايبى تايمز نقلا عن مذكرة بحثية من قبل المحلل Jeff Pu من شركة Yuanta Securities.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، لا يقدم التقرير أى تفاصيل إضافية، إلا أن تقريرًا آخر من صحيفة Economic Daily News ظهر الشهر الماضى أشار إلى أن نظام الكاميرا سيتضمن تصميم عدسة 6P مع تكبير يصل إلى 5x وعدسة أخرى بدقة 12 ميجا بكسل، فيما ستوفر العدسة الثالثة إلى تكبير بصرى 3x لأول مرة، مع ملاحظة أن أجهزة iPhone 7 Plus وiPhone 8 Plus وiPhone X تتميز بزووم بصرى 2x.

ومن المنتظر أن تصل الكاميرا الثلاثية فى النموذج الراقى من إصدار ايفون المقبل، وهو ما يعنى أنها قد تصل فى إصدار iPhone X Plus الذى قد تطلقه الشركة فى سبتمبر 2019 وفقا للشائعات.