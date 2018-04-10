شركة آبل تطرح آيفون بتصميم جديد كليا

(المستقلة) … نشر موقع”idropnews” المتخصص بشؤون التقنية تغريدة على تويتر أظهر فيها التصميم المتوقع لأحد أجهزة آيفون المنتظرة.

وبالنظر للتصميم يمكن ملاحظة أن الهاتف يختلف كليا من ناحية الشكل عن هواتف آيفون، فقد جاء بهيكل معدني يشبه هواتف نوكيا “8800” الشهيرة، وغطاء أنيق فوق لوحة المفاتيح.

كما يضفي الانحناء الموجود في الهيكل، ولوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، والشاشة التي تشبه شاشات هواتف “آيفون-X” طابع العصرية والأناقة على هذه الهاتف.

وتأتي الشائعات حول هذا الهاتف في الوقت الذي أكدت فيه العديد من المواقع أن آبل تعمل حاليا على تطوير شاشات قابلة للانحناء لتطرحها في أجهزتها المستقبلية.