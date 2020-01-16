شركة آبل الأولى عالميًا في بيع سماعات الأذن اللاسلكية

أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية الأكثر مبيعًا في العالم، واحتلت شركة آبل المركز الأول في بيع هذا النوع من السماعات، ويتضح ذلك من التقرير الذي قدمته شركة استراتيجي أناليتيكس هذه الشركة التي تقدم تقارير حول موارد مختلفة وذلك التقرير عن عام 2019 ومازال ترتييب آبل في المركز الأول في بيع سماعات الأذن اللاسلكية 2020.

ومن الجدير بالذكر أن السماعات اللاسلكية كما يتضح من إسمها فهي تستخدم تقنية البلوتوث ولاتحتاج إلى أسلاك أو توصيل، وهذا النوع من سماعات الأذن” أيربودز” هي النوعية المشهورة من السماعات، ويظر التقرير أن آبل تبيع أكثر من 50% من نسبة المبيعات مقارنةً بالشركات الأخرى.

وستظل تقنية سماعات الأذن اللاسلكية الأكثر إستخدامًا في العالم حتى خمس سنوات قادمة بحسب الإحصائية العالمية لإستخدام السماعات، ومن المتوقع ظهور تقنيات أخرى للسماعات ولكنها ستكون متشابهة مع تقنيىة البلوتوث إلى حد كبير، ومن المتوقع إختفاء السماعات العادية الموصلة بالأسلاك تمامًا في 2023.

و ستضخ آبل سماعات الأذن اللاسلكية بكميات كبيرة هذا العام المقبل 2021 نظرًا لكثرة الطلب على سماعات الأذن ماركة آبل، وهذا يؤدي إلى إرتفاع أرباح شركة آبل لمليارات في تقرير 2019 و2020، كما تستحوذ ِشركة آبل على مبيعات كماليات الهاتف والكمبيوتر، وقطع غيار الهاتف