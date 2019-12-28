شركةبتروكيمياوت أمريكية ترغب بالأستثمار في كربلاء

( المستقلة )/علي النصر الله/.. اعلنت شركة ( ALIGN ) الأمريكية للصناعات البتروكيمياوية عن رغبتها الاستثمار في المحافظة، اثناء لقاء جمع المدير التنفيذي للشركة مع محافظ كربلاء ،اليوم السبت، في مبنى المحافظة.

وقال المحافظ نصيف الخطابي لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تعمل على إستقطاب الشركات المستثمرة الأجنبية للنهوض باقتصاد البلد ، وكما تعمل على تسهيل الإجراءات ورفع حلقات الروتين التي تعطل كافة المشاريع الاستثمارية ”

واشار الى إن “عوامل نجاح الاستثمار الصناعي والزراعي يوفر العملة الصعبة للمدينة ، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة العراقية “.

من جهته قال المدير التنفيذي للشركة ، إن ” الشركة أبدت رغبتها الاستثمار في كربلاء ، بعد لقائها مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي “، مبينا إن “الشركة رائدة في انشاء المصانع البتروكيماوية، التي تنتج ١٥ نوعا، وبجودة عالية “.