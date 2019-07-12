شركات كورية ترغب بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أبدت شركات كوريات ، الجمعة ، رغبتهما بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في كربلاء .

وقال رئيس مجلس كربلاء علي المالكي لـ( المستقلة ) إن “شركات هانوا الكورية، وbec ،وشركة كايلند أبدوا رغبتهم الاستثمار في المحافظة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية وتطوير الطاقة الكهربائية في المحافظة “،

واشار الى إن “المجلس رحب بقدوم الشركات الكورية “. منوها الى إن “المجلس سيقوم بدراسة المشروع المقدم ، وماهي الفائدة التي سيتم تقديمها للمواطنين “.

من جانبه قال الوفد الكوري “لدينا الرغبة في العمل بكربلاء و أنشاء مشروع الطاقة الشمسية “.

وأضاف الوفد إن “الشركات الكورية لها مشاريع جيدة في العراق ، ومن أبرز المشاريع هو تنفيذ مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد “.