شركات عالمية تسعى لتوسيع مساحة نشاطها في العراق

(المستقلة)..تتطلع الشركات العالمية على ايجاب اكبر مساحة لمنتجاتها في الشرق الاوسط الذي يعد سوقا واعد تطمع الشركات الكبرى التواجد ضمنه بقوة.

وتعمل شركة فورد العالمية توسع انشطتها في الشرق الاوسط والعراق على وجه الخصوص، حيث اعتمد اليات عمل جديدة بالتعاون مع شريك محلي لتحقيق اهدافها، وعرض منتجاتها في جميع مدن العراق، وأعلنت شركة فورد اليوم عن تعيين “مجموعة القاصد” كموزع ووكيل جديد معتمد لمبيعات وخدمات وقطع غيار سيارات فورد في مختلف أنحاء العراق.

واشار نائب الرئيس للمبيعات والتسويق والخدمات في الشركة ميتيلو أرياس الى اعتماد ” آلية عمل جديدة تضمنت توزيع المهام داخل السوق العراقي الذي وجهة مهمة لشركتنا وتمت بمجموعة القاصد لتحقيق اهدافنا بتوفير منتجات عالمية المستوى، والتزامها المتواصل بالتميز في الخدمات، سيضمن حصول عملائنا على أفضل مستويات الخدمة والدعم الذي يحتاجونه في الوقت المناسب”.

وأضاف أرياس قائلاً: “يعد العراق سوقاً رئيسية لأعمال فورد، ويشكل هذا الإعلان خطوة بالغة الأهمية لعملائنا في العراق. وقد بذلنا جهوداً كبيرة مع شركائنا الجدد لضمان تقديم الخدمات والدعم الفوريين لعملاء فورد، ونتطلع إلى نمو وتطوير أعمالنا وتقديم منتجات وتجارب عملاء متميزة من فورد في العراق”.

من جهته بين رئيس مجلس إدارة مجموعة القاصد موفق جميل،: “نتطلع قدماً للتواصل مع الشركات الكبرى العالمية لتحسين واقع السوق العراقي الذي يعاني من عملية عرض عشوائي تؤثر سلبا على اقتصاد العائلة العراقية من خلال عرض منتجات لا تناسب عمرها الافتراضي، الامر الذي جعلنا نعمل مع فورد كمستورد وموزع معتمد لها، وبالتالي تحقيق المنفعة لجمهور المستفيدين،”

ولفت الى ان العراق بامس الحاجة الى التواصل مع الشركات العالمية المتخصصة والتي تملك تاريخ طويل في الاسواق وتعمل باتجاه الحفاظ على سمعتها، حيث يقود ذلك الى تحسين واقع السوق العراقي وتحسين عملية العرض من خلال التعاون مع افضل الشركات العالمية”.

يذكر ان الشركة ذكرت في وقت سابق تسجيل طلب قوي في العراق على الجيل الجديد من سيارة فورد إكسبيديشن الرياضية متعددة الاستعمالات بالحجم الكامل، إضافة إلى سلسلة F-Series الشاحنة الأكثر مبيعاً في امريكا لمدة 41 عاماً على التوالي. وتنضم إلى طرازات فورد في معارض “مجموعة القاصد” سيارة فورد إكسبلورر الرياضية متعددة الاستعمالات والأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة لمدة 25 عاماً.