شركات ايطالية توقع مذكرة تفاهم للاستثمار في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … وقعت غرفة تجارة محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، مع السفير الإيطالي لدى العراق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك لدخول الشركات الإيطالية وتشجيعها الاستثمار في الأسواق العراقية وكربلاء وتوطيد العلاقات التجارية بين الجانبين.

وبينت إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ( 5 ) مليار دولار، مقارنة مع التبادل التجاري مع الاردن والذي بلغ ( 800) مليون يورو .

وقال رئيس الغرفة نبيل الانباري لـــ ( المستقلة ) إن “غرفة تجارة كربلاء وقعت مذكرة تفاهم مع السفير الإيطالي لدى العراق برونو انطونيو باسكينو ، لتعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات التجارية بين الجانبين ، وتحسين ربحية الاستثمار وزيادته من خلال عمليات الاندماج بمشاركة أجنبية مع شركات محلية “،

مؤكدا إن “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ( 5 ) مليار دولار ومقارنة مع التبادل التجاري مع الاردن والذي بلغ ( 800 ) مليون يورو “.

واوضح ان “هذا المؤشر الايجابي يجعل التنافس اقوى لدخول الشركات الايطالية الى الاستثمار داخل العراق “، موضحا إن “التوقيع جاء بعد توجيه دعوة الى السفير الإيطالي زيارة كربلاء “.

وأضاف الانباري إن ” الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة ، سوف تلعب دورا أساسيا في النمو الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة “.

من جانبه أكد السفير برونو انطونيو باسكينو ، إن “السفارة الإيطالية على استعداد تام لتقديم الدعم للشركات الايطالية وتشجيعها على الدخول في الاسواق العراقية ،

واشار الى استعداد السفارة لتسهيل اجراءات منح الفيزا لرجال الاعمال العراقيين لحضور المؤتمرات والمعارض ، واللقاء بالشركات الايطالية ، فضلا عن اكتساب الخبرة ، وعقد اتفاقيات مشتركة مع رجال الاعمال الايطاليين “.