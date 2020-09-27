شركات السياحة في العراق تناشد الكاظمي للاستماع الى مشاكلها

المستقلة .. بدعوة من الهيئة العامة لشركات السفر والسياحة في العراق ، خرج مدراء وموظفو شركات السفر والسياحة من المحافظات كافة بوقفة احتجاجية سلمية حضارية صباح اليوم الاحد المصادف لمناسبة يوم السياحة العالمي ، في ساحة الفردوس ببغداد بالقرب من مقر رابطة السفر والسياحة في شارع السعدون.

وشهدت الوقفة حضورا لممثلين عن الشركات السياحية من كافة المحافظات لإيصال صوت كافة الشركات التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا وما لحقها من بالغ الاثر نتيجة توقف الحياة الطبيعية والسفر حتى وصل اغلبها حد الافلاس .

وناشد الحضور رئيس مجلس الوزراء للنظر بجدية الى مطالب الشركات السياحية ودعمها بقرارات جريئة في هذا الظرف الصعب ومقابلة ممثلين عنها للاستماع الى المشاكل والعقبات وتسليم البيان الختامي الذي صدر باتفاق كافة الشركات وممثليها في رابطة السياحة والسفر بالعراق.