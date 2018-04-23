شرط سعودي جديد لزواج السيدات السعوديات من الأجانب

(المستقلة)… قالت صحيفة عاجل السعودية، إن وزارة الداخلية السعودية، وضعت شرطاً جديداً لزواج السعوديات من الأجانب.

وحسب الصحيفة، فإن الشرط تضمن ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية التي ترغب بالزواج من أجنبي 50 عاماً، وألا يزيد الفارق بينها وبين الخاطب على 15 عاماً.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الشرط سيُضاف على الضوابط التي أقرتها الجهات المختصة في وقت سابق بشأن زواج السعوديات من أجانب، التي تضمنت وجود دخل لراغب الزواج لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، وتوفير مسكن مناسب.

وتضمنت كذلك، أن تقدم السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي إقراراً خطياً ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية.(النهاية)