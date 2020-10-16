شرطة ميسان تنفي تعرض احد منتسبيها لمحاولة اغتيال

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..نفت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن محاولة اغتيال احد منتسبيها.

وقال بيان المديرية ان ما اشيع من محاولة اغتيال لأحد منتسبينا هو عار عن الصحة.

وأوضح البيان ان حادث وفاة أحد منتسبي شرطة ميسان كان نتيجة لخلافات عائلية، أثناء تمتعه بالاستراحة من الدوام الرسمي، مبينا أن احد افراد عائلته (عمه) أقدم على إطلاق نار بإتجاه (المنتسب) ما أدى الى وفاته.

وأشار الى تشكيل فريق أمني من مديرية الشرطة للبحث والتحري و”توصل بوقت قياسي إلى الجاني” ، داعيا ً الى ضرورة توخي الدقة في تناقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات و افتعال الفتنة وإثارة القلق بين صفوف المواطنين.

وبينت المديرية بأنها حريصة على اطلاع الرأي العام على حقيقة الأمر ونقل الحقائق بصورة موضوعية وبكل شفافية.