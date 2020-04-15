شرطة ميسان  تنظم حملة واسعة للتبرع بالدم لمرض الثلاسيميا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نظمت قيادة شرطة ميسان،الاربعاء، حملة واسعة للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا

وقال بيان إعلام القيادة ان الحملة شارك فيها أكثر من ٥٠٠ منتسب موزعين بين قيادة شرطة ميسان ومديرية المرور

واشار الى أن الحملة تأتي بعد الاستغاثة التي أطلقتها صحة ميسان لا حتياحها فصائل دم متنوعة لمرضى الثلاسيما

وأكد البيان ان القوات الأمنية هم أبناء الوطن ومسؤليتهم الأولى والأخيرة هي حماية المواطنين وبدمائهم قادرين ان يتصدوا ويجعلوا منها داءً للعدو ودواءً لشعبهم.