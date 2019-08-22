شرطة ميسان تكشف عن توقيف 234 متهما بالتعاطي والمتاجرة في المخدرات في 3 اشهر

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان و المنشآت ، عن حجم نشاطاتها واجراءاتها لمجابهة ومكافحة انتشار المخدرات في المحافظة

وقال قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي المحمداوي في مؤتمر صحفي عقد بمقر قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “أن شرطة المحافظة وباقي مفارز الأجهزة الأمنية والاستخبارية تمكنت من تنفيذ عمليات أمنية مهمة في مجال مكافحة متاجرة وتعاطي المخدرات ”

واضاف ” أوقفت مفارز شرطة المحافظة ( ٢٣٤) متهم للفترة من الأول من أيار الماضي و لغاية ٢٠ اب الحالي من المتاجرين والمتعاطين في المخدرات و المؤثرات العقلية بالمحافظة

واشار إلى” أن عدد المحكومين خلال تلك الفترة بتهمة المتاجرة و التعاطي ( ١٠٦) و عدد المتاجرين بالمواد المخدرة من المحكومين (٢٨ ) ، والمتعاطين منهم ( ٧٨) و المفرج عنهم( ٥٢) ،

واوضح ان كميات المواد المضبوطة وانواعها من المخدرات كانت كريستال ( ٣كغم و ٥٩٦ غم) ، ومادة الأفيون( ٨١ غم ) ، الحبوب المؤثرة عقليآ (٥٦٩ قرص ) ، وحبوب من نوع كبتاجون ( ١٤٤٠ قرص )

وأضاف قائد الشرطة ” بأن عدد الانبوبات لتعاطي المخدرات التي تم ضبطها خلال تلك الفترة كانت ( ٧٨) ، والمواد المضبوطة من الأسلحة ( ٨ مسدس، ٥ بندقية كلاشنكوف مع رمانة يدوية عدد ٣) ،

فيما كانت عدد العجلات التي تم ضبطها( ٢٩ عجلة ) و ( ٥) درجات نارية تستخدم للنقل و الترويج و التعاطي .