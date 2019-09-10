شرطة ميسان تعلن نجاح خطة عاشوراء دون تسجيل  خروقات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن نجاح خطتها الامنية الخاصة بعاشوراء.

وقال بيان للقيادة انها نفذت توجيهات وأوامر وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا معلنة نجاح خطتها دون خروقات أو حوادث أمنية، مشيرا الى انها تستعد لخطة زيارة الأربعين.

واضاف البيان ان الخطة اتسمت بمرونة وانسيابية عالية بتظافر جميع الجهود الأمنية والاستخبارية وكافة مدراء أقسام الشرطة في مركز المحافظة والأقضية والنواحي وأمراء أفواج الطوارئ ومدراء القوى الساندة وكافة الضباط والمنتسبين

واشار الى ان نجاح مفردات الخطة الأمنية جاء نتيجة تفاني رجال الأجهزة الأمنية في تنفيذ مفرداتها بكل حرص ودقة وكذلك التعاون الكبير من قبل المواطنين و الدوائر والمؤسسات الخدمية والصحية و هيئة الشعائر و المواكب الحسينية وأصحاب المواكب ومجالس العزاء مع المفارز والدوريات المكلفة بتوفير الحماية لجموع المعزين بمناسبة استشهاد الإمام الحسين(علية السلام) طيلة الأيام الماضية ،

واوضح البيان ان الخطة نفذت أوامر وزير الداخلية والمراجع دون خروقات أو حوادث أمنية وارتفاع مستوى الأداء على مدار عشرة أيام منذ أول محرم وحتى انتهاء مراسم العاشر من محرم الحرام

ونقل البيان شكر القيادة لكافة المواطنين واصحاب المواكب والهيئات لتعاونهم مع القيادة من اجل امن ميسان