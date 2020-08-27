شرطة ميسان تعلن القبض على عدد كبير من المتهمين بقضايا مختلفة

شرطة ميسان تعلن القبض على عدد كبير من المتهمين بقضايا مختلفة

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان، الخميس،عن انطلاق عمليات استباقية لملاحقة المتهمين والمطلوبين للقضاء معلنة عن القائها القبض على عدد كبير من المتهمين

وقال قائد شرطة ميسان العميد عبد الخضر الساعدي في مؤتمر صحفي ان العمليات جاءت تنفيذا ً لاوامر القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهات وزير الداخلية.

وأشار الى أن العمليات اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق فقرات قانونية متنوعة، منهم 200 متهم في قضايا القتل العمد ، 159 متهم في قضايا السرقات ، 6 متهمين في حوادث تسليب ، 15 متهم في عمليات خطف، لافتاً إلى القبض على 360 متهما حسب قانون الارهاب ( الدكة العشائرية )

وأضاف كما تم القبض على 336 متهم بقضايا متاجرة وتعاطي المخدرات.

على صعيد متصل افاد الساعدي بوجود 3000 آلاف متهم موزعين على مراكز شرطة محافظة ميسان مازالوا قيد التحقيق مؤكدا ً توثيق جميع عمليات القاء القبض ووفق مذكرات صادرة من القضاء .

وتوعد الساعدي كل من يحاول العبث في امن واستقرار المحافظة بالملاحقة والقاء القبض، مطالبا ً الجميع وبالخصوص ابناء العشائر وشيوخها بالتعاون واسناد القوات الامنية المكلفة بالواجبات.

وشدد على دور العشائر في بسط واستقرار الامن في المحافظة .