شرطة ميسان تعلن إصابة 70 منتسبا ووفاة 3حالات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان، الخميس، عن أحصائية لمنتسبيها الذين أصيبوا بفيروس كورونا

وقال بيان نعت فيه القيادة اثنين من المنتسبين لاصابتهما بكورونا “أننا ومن منطلق تأدية الواجب الوطني في تطبيق قرارات خلية الأزمة لمواجهة كورونا وكوننا في الصد الأول فقد تعرض العديد من منتسبينا للاصابة بهذا الفيروس”.

واشار إلى إصابة 70 منتسبا بينهم ضباط، ووفاة 3 بفايروس كورونا في صفوف تشكيلاتها الامنية

ودعا البيان المواطنين كافة إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة في الحظر وضرورة الالتزام والارشادات الصحيحة.