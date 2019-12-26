شرطة كربلاء : كل من يخرج عن مكان التظاهر السلمي مخرب وخارج عن القانون

شرطة كربلاء : كل من يخرج عن مكان التظاهر السلمي مخرب وخارج عن القانون

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..شددت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، على كل من يتظاهر خارج المكان المحدد للتظاهر السلمي في منطقة فلكة التربية مركز المدينة سيتعامل بانه مخرب وخارج عن القانون ، وأكدت بانها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد إن “تم تحديد مكان المظاهرات السلمية بفلكة التربية ولغاية مكتبة زيد بالتنسيق والتعاون مع التنسيقية والمتظاهرين السلميين والناشطين، سنتعامل مع كل من يريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي خارج عن المكان المخصص للتظاهرات ، بأنه مخرب وخارج عن القانون “،

واضاف سنتخذ “الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لنيل جزائه العادل “. وأضاف المصدر الأمني إن “قيادة الشرطة تدعو كافة شرائح المجتمع الى التعاون مع القوات الامنية لكون الأمن مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع وبدون استثناء وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات العامة والخاصة “.