شرطة كربلاء توزع 600 سلة غذائية للعوائل الفقيرة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء السبت ، عن توزيع 600 سلة غذائية من قبل الاجهزة الامنية المختلفة للعوائل الفقيرة في مناطق متفرقة المحافظة “.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) كمبادرة إنسانية من قبل القوات الامنية وبتوجيه من قبل قائد الشرطة اللواء احمد زويني ، قام أمر فوج طوارى كربلاء الثالث العقيد مؤيد الحمداني بتوزيع 250 سلة غذائية على دور الفقراء ( العشوائيات ) بعد اتصال بالرقم المجاني الخاص بغرفة عمليات الشرطة “.

وأضاف كما “قام قسم مكافحة المتفجرات بتوزيع اكثر من 200 سلة غذائية للعوائل المتعففة”. وأشار الى إن ” قسم شرطة النجدة والدوريات وبإشراف مدير القسم قاموا بتوزيع 150 سلة غذائية للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود “.

وبين إن ” هذه المبادرة كانت بجهود تطوعية للتخفيف عن كاهل العوائل في ظل اجراءات فرض الحظر الصحي ، ومن اجل التكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الواحد “.