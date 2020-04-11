شرطة كربلاء توزع 600 سلة غذائية للعوائل الفقيرة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء  ، مساء السبت ، عن توزيع 600 سلة غذائية من قبل الاجهزة الامنية المختلفة للعوائل الفقيرة في مناطق متفرقة المحافظة “.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) كمبادرة إنسانية من قبل القوات الامنية وبتوجيه من قبل قائد الشرطة اللواء احمد زويني ، قام أمر فوج طوارى كربلاء الثالث العقيد مؤيد الحمداني بتوزيع 250 سلة غذائية على دور الفقراء ( العشوائيات )  بعد اتصال بالرقم المجاني الخاص بغرفة عمليات الشرطة “.

وأضاف كما “قام قسم مكافحة المتفجرات  بتوزيع اكثر من 200  سلة غذائية للعوائل المتعففة”. وأشار الى إن ” قسم شرطة النجدة والدوريات وبإشراف مدير القسم  قاموا بتوزيع 150 سلة غذائية للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود “.

وبين إن ” هذه المبادرة  كانت بجهود تطوعية للتخفيف عن كاهل العوائل في ظل اجراءات فرض الحظر الصحي ،  ومن اجل التكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الواحد “.

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