شرطة كربلاء تنفي مقتل منتسب في العتبة العباسية داخل منزله وتؤكد انتحاره

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. نفت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء، مقتل منتسب في العتبة العباسية مقتولا في منزله، وأكدت إن “المنتسب قام بالانتحار بسبب ضغوط نفسية” .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “اخبار مقتل المنتسب عارية عن الصحة وهي معلومات غير دقيقة ، الغاية منها بث الرعب والخوف والبلبلة في نفوس الأهالي واحداث فوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.

وأضاف المصدر إن “المنتسب في العتبة العباسية قام بالانتحار بواسطة سلاح ناري نوع كلاشنكوف ، لضغوط نفسية وهذا ما أخبر به ذويه قبل انتحاره وقاموا بإبلاغ الشرطة ولم يقدموا أي طلب بإقامة شكوى قضائية ضد أي شخص “.

ودعت قيادة الشرطة المواطنين عدم الانجرار حول الشائعات والأخبار الكاذبة ،والقوات الامنية تبذل جهدنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار لكربلاء ومواطنيها “.