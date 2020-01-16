شرطة كربلاء تكثف نشاطها لفرض القانون بعد مناشدة أهالي المدينة

(المستقلة)/علي النصر الله/.. اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن زيادة اجرائاتها الامنية في المحافظة، وانتشار قواتها في العديد من مناطق المدينة.

وذكر مصدر في المديرية لـ (المستقلة) ان تلك الاجراءات جاءت بتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني بعد مناشدة أهالي المحافظة القيادة “لفرض سلطة القانون ومنع المخربين من تنفيذ مخططاتهم الليلة وحرف مسارات التظاهرات السلمية”.

واشار المصدر الى أن كربلاء “شهدت انتشارا ملحوظا للقوات الامنية وبأسناد الجيش في حدود مركز المدينة ، وساحة مكتبة زيد ، وشوارع حي البلدية ، ومبنى المحافظة، وشارع السناتر وحي النقيب، وباقي مناطق المدينة ، لغرض فرض القانون ومنع أعمال العنف والتخريب بعد الفوضى التي تبدأ يومياً أثناء الليل “.

وأضاف إن تلك الاجراءات تهدف الى “منع المخربين من تنفيذ مخططاتهم، وإبعاد المندسين، ومنع أعمال الحرق والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة ، والخاصة وفرض القانون “.

وذكر المصدر إن ” ليل امس الأربعاء ، لم تشهد مدينة كربلاء اي أعمال عنف او قطع للشوارع ، بعد أن نفذت شرطة كربلاء المقدسة واجبها بحماية الاهالي والمتظاهرين السلميين “.