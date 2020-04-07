شرطة كربلاء تقيم حفل زفاف في طوريج  لشاب التجأ اليها

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، إن كوادر قسم الاعلام أقام مراسيم حفل زفاف لشاب من اهالي قضاء الهندية ( طوريج ) ناشد قائد الشرطة بسبب حظر التجوال وقرارات خلية الازمة .

وقال مدير إعلام الشرطة العميد علاء الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء ، في مبادرة إنسانية واجتماعية وبتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني توجهت كوادر قسم العلاقات والاعلام مع عدد من مفاصل القيادة الى دار الشاب محسن العبادي ، لإتمام مراسيم زفافه بعجلات الشرطة حتى بيت العروس “.

وأضاف إن “التوجه للشاب العبادي ، كان بعد مناشدته قائد الشرطة بسبب امتثاله لتعليمات قرارات خلية الازمة وحظر التجوال “.

وأشار الغانمي الى إن “مراسيم الزفاف شارك فيه الجوق الموسيقى، ودوريات النجدة، وفوج طوارئ كربلاء الثاني، وقسم شرطة الهندية “.

واوضح “إن الزفاف اقتصر على عدد قليل جداً من ذوي العريس نتيجة لحظر التجوال وتطبيق تعليمات خلية الأزمة المركزية لمنع تفشي فايروس كورونا “.