شرطة كربلاء تعتقل عصابتين للسرقة واخرى للنصب والاحتيال

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، الجمعة ، عن إعتقال ثلاث عصابات إثنين للسرقة وواحدة للنصب والاحتيال بعملات أجنبية مزورة في المحافظة .

وقال مصدر أمني لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الاجرام في كربلاء تمكنت من إعتقال عصابة مكونة من أربعة أشخاص قاموا بعملية سرقة دار مواطن في قضاء الهندية شرقي المحافظة بأقل من 24 ساعة “.

وأضاف كما “تمكنت مفارز مكافحة الاجرام أيضا من أعتقال عصابة أخرى مكونة من شخصين قاموا بعملية سرقة أحدى الشركات التجارية وسرقة مبالغ مالية ومجوهرات ذهبية وتم تسليم المسروقات لصاحب الشركة وفق محضر اصولي “.

وتابع كما “تمكنت مفارز دوريات النجدة من إعتقال عصابة مكونة من رجل وأمرأة يقومان بعمليات نصب واحتيال بعملات أجنبية مزورة “، مبينا إن “المعتقلين أحيلوا الى القضاء لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.