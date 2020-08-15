شرطة كربلاء تعتقل شخصين قاما بخطف فتاة من محافظة واسط

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين من اهالي المحافظة قاما باختطاف فتاة من محافظة واسط .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مكتب جرائم الخطف التابع لمكافحة جرائم كربلاء تمكنت من اعتقال شخصين قاما بخطف فتاة تبلغ من العمر 25 عاما من اهالي محافظة واسط “.

وأضاف إن “عملية الاعتقال استندت على معلومات امنية من مكتب مكافحة واسط ، مفادها وجود أدلة تشير بوجود المختطفة في كربلاء “.

وأشار الى إن “قسم جرائم الخطف ، وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني قام بعملية استباقية وجمع معلومات في أحد أحياء المحافظة تمكن من تحرير الفتاة المخطوفة واعتقال الخاطفين ، وأحالتهم على الجهات المختصة ، ثم الى مكتب جرائم واسط لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق مادة الخطف 421 من قانون العقوبات العراقية “.