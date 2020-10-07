شرطة كربلاء تطلق حملة لمحاربة الشائعات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء ، عن تنظيم حملة لمحاربة الشائعات بالتعاون مع شعبة الشرطة المجتمعية ، في حين تمكنت شرطة قضاء الهندية من اعتقال شخص متنكر بزي نساء “.

وقال مدير العلاقات والإعلام العميد علاء الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) نفذت ” مفارز قسمنا بالاشتراك مع الشرطة المجتمعية جولات ميدانية وتوزيع بروشورات للتعريف حول مخاطر الإشاعة والاخبار الكاذبة وعدم الترويج لها “.

وأوضح تم “توجيه الزائرين بعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تهدف الى احداث الفوضى وإثارة الذعر والفتن لتعكير صفو الأجواء الآمنة التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة “.

وأضاف إن ” الحملة كانت في مداخل المدينة ، وتم توزيع من خلالها عشرات المنشورات التثقيفية والتعاون مع القوات الأمنية لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار وإنجاح زيارة الأربعين “.

من جانب أخر ، تمكن قسم شرطة قضاء الهندية 30 كم شرقي كربلاء ، من اعتقال شخص متنكر بزي النساء ينوي الدخول مع المواكب الحسينية للقيام بأعماله الدنيئة”.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية أحالت الشخص الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة واستقرارها”.