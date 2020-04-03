شرطة كربلاء : تدعو الى الالتزام وعدم كسر حظر التجوال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. دعا قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، مساء الجمعة ، المواطنين على اهمية الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وعدم كسر حظر التجوال .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الهدف من الدعوة جاء حفاظاً على سلامة وصحة الجميع “.

واضاف إن ” قسمي العلاقات والاعلام وألعاب الشرطة شرعوا بحملة التكافل الاجتماعي وتوزيع السلات الغذائية للعوائل المتعففة من خلال التنسيق مع الميسورين من ابناء كربلاء”.

وأشار الى إن “الحملة كانت بتوجيه قائد الشرطة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي دعت لها المرجعية الدينية الرشيدة “.