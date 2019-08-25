شرطة كربلاء تبدأ تحضيؤاتها لزيارة العاشر من محرم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. عقدت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد، اجتماعا امنيا تحضيريا خاص بزيارة العاشر من محرم الحرام ضم كافة مدراء وضباط وامري قيادة الشرطة وبعض مدراء الاجهزة الأمنية .

وقال قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد زويني لـــ ( المستقلة ) إن الاجتماع “ضم كافة مدراء وضباط وامري قيادة الشرطة وبعض مدراء الاجهزة الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة لزيارة العاشر من محرم الحرام “،

وأضاف ” تم التأكيد على إكمال كافة الاستعدادات ، والتهيؤ التام لزيارة العاشر من محرم الحرام ، والبدء بالعمليات الاحترازية والاستباقية ، وكذلك التفتيش الدقيق والمسح الميداني الشامل لكافة المناطق كلا ضمن قاطع مسؤوليته ، وكيفية التعامل تجاه الزائرين لتحقيق الضمان الامني المناسب لهم “.