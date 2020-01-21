شرطة ذي قار تنفي تعرض انابيب للنفط لعمل تخريبي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. نفت مديرية شرطة محافظة ذي قار ما تناقلته وسائل اعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي ، عن تعرض الانابيب الناقلة للنفط في قضاء الشطرة لعمل تخريبي ادى الى نشوب حريق فيها .

وعزا بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه سبب الحريق الى ” وجود مستنقع من النفط خلفته اعمال صيانة اجريت على الانبوب في وقت سابق ، بجانبه اكداس من القمامة التي يقوم الاهالي بحرقها مما سبب صول النار الى المستنقع وحدوث حريق هائل فيه “. واشار البيان الى ” قيام فرق الدفاع المدني باخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل “.